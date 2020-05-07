У Харкові облили фарбою постамент Героїв Небесної Сотні

У Харкові вандали облили фарбою постамент на майдані Героїв Небесної Сотні.

Про це заявили у Нацполіції Харківської області.

– Повідомлення про те, що на майдані Героїв Небесної Сотні невідомі облили білою фарбою постамент, надійшло до поліції 7 травня о 10:36. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Основʼянського відділу поліції.

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Інформацію про пошкодження постаменту внесли до Єдиного обліку.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, причетних до інциденту.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові за зауваження про порушення карантину побили журналіста. Під час бійки у 28-річного Микити Книша відібрали телефон, рюкзак із ноутбуком та пістолет із гумовими кулями.