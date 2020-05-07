PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Харкові облили фарбою постамент Героїв Небесної Сотні

У Харкові вандали облили фарбою постамент на майдані Героїв Небесної Сотні.

Про це заявили у Нацполіції Харківської області.

– Повідомлення про те, що на майдані Героїв Небесної Сотні невідомі облили білою фарбою постамент, надійшло до поліції 7 травня о 10:36. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Основʼянського відділу поліції.

Читайте: У Києві вандали пошкодили виставку музею Революції Гідності

У Харкові облили фарбою постамент Героїв Небесної Сотні

Інформацію про пошкодження постаменту внесли до Єдиного обліку.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, причетних до інциденту.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові за зауваження про порушення карантину побили журналіста. Під час бійки у 28-річного Микити Книша відібрали телефон, рюкзак із ноутбуком та пістолет із гумовими кулями.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх