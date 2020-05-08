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Коронавірус у будинку для літніх людей під Києвом: директору загрожує 8 років

Директору будинку для літніх людей у Київській області, де від Covid-19 померли троє пенсіонерів, загрожує до восьми років в’язниці.

Поліція відкрила проти жінки кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 325 ККУ).

Спочатку до поліції звернувся лікар Броварської райлікарні, повідомивши, що із села Зазим’я привезли пенсіонера з підозрою на коронавірус.

Правоохоронці встановили, що будинок для літніх людей функціонував нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм, а його директор не забезпечила належного догляду в умовах епідемії.

– Слідчі поліції провели комплекс заходів і встановили, що мешканці цього пансіонату, незважаючи на карантинні заходи, вільно пересуватися територією села без засобів індивідуального захисту (масок), – йдеться у повідомленні.

Також з’ясувалося, до них приїздили родичі, один із яких і став джерелом коронавірусної інфекції. Це призвело до зараження більше 10 пенсіонерів, троє з яких померли.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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