У Москві сталася пожежа в одному з корпусів лікарні імені Спасокукоцького.

За інформацією ЗМІ, загоряння сталося у корпусі, де лікують хворих на коронавірусну інфекцію.

Відомо, що відкритий вогонь вже загасили. Також ЗМІ повідомляють про одного загиблого.

Наразі відомо, що з корпусу евакуювали 200 людей.

На севере Москвы горит больница. Сейчас медики эвакуируют пациентов в соседнее здание. Площадь пожара пока не ясна. На месте работают экстренные службы pic.twitter.com/9HsGCYT3bs — lifenews_ru (@lifenews_ru) May 9, 2020

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Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що пожежа могла виникнути через загоряння особистих речей у одній з палат.

Раніше Факти ICTV писали, що в ОАЕ загорівся хмарочос.