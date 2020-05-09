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Факти / Надзвичайні події

У Москві загорілася лікарня, де лікують хворих на Covid-19 – є загиблий

У Москві сталася пожежа в одному з корпусів лікарні імені Спасокукоцького.

За інформацією ЗМІ, загоряння сталося у корпусі, де лікують хворих на коронавірусну інфекцію.

Відомо, що відкритий вогонь вже загасили. Також ЗМІ повідомляють про одного загиблого.

Наразі відомо, що з корпусу евакуювали 200 людей.

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Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що пожежа могла виникнути через загоряння особистих речей у одній з палат.

Раніше Факти ICTV писали, що в ОАЕ загорівся хмарочос.

Джерело: Интерфакс

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