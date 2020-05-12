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Факти / Надзвичайні події

У РФ двох зґвалтованих дівчат оштрафували за порушення самоізоляції

22 квітня в Красноярську (РФ) двох дівчат 17 і 18 років зґвалтували і пограбували на вулиці.

До дівчат на вулиці підійшов чоловік і забрав у них мобільні телефони та ювелірні прикраси. Після цього він зґвалтував дівчат і зник.

Постраждалі звернулися до патрульних, але на них був складений протокол щодо порушення самоізоляції згідно 9.1 регіонального закону про адміністративні порушення. Санкція передбачає для громадян штраф у розмірі від 100 до 1000 рублів.

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Підозрюваний був затриманий за орієнтуваннями. Ним виявився раніше судимий житель Красноярська 1964 року народження. Стосовно нього порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, 1 квітня у Сумській області затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчинки.

Джерело: Тайга.инфо

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