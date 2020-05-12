Видали окуляри і капелюх: у Німеччині ув’язненому гею-людожеру дозволили гуляти містом

У Німеччині засудженому до довічного ув’язнення за вбивство і канібалізм Арміну Майвесу дозволили прогулянки містом.

58-річний Майвес залишав в’язницю для прогулянок в іншому регіоні Німеччини. Йому видавали сонцезахисні окуляри і капелюх, щоб приховати його особистість.

Майвеса супроводжували два офіцери.

– Ми завжди його вивозимо в іншу землю з міркувань безпеки. Там він може гуляти містом, – сказало джерело в правоохоронних органах.

Нині Майвеса характеризують як доброзичливого, ввічливого і товариського ув’язненого, який відвідує церковні служби.

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Нагадаємо, в березні 2001 року 42-річний програміст Армін Майвес опублікував оголошення в інтернеті про пошук людини, яка погодилася б бути з’їденою. На нього відгукнувся житель Берліна Юрген Брандес. Серед знайомих він був відомий своїми мазохістськими бажаннями. І Майвес, і його жертва були гомосексуалістами.

Майвес у себе вдома в Роттенбурзі вбив Брандеса, який свідомо вжив велику дозу алкоголю і болезаспокійливих засобів.

Протягом наступних кількох місяців він вживав в їжу частини тіла Брандеса.

Після проведення експертизи психіатри заявили, що Майвез повністю осудний.

До слова, він не заперечував своєї провини, але наполягав, що все було зроблено з повної згоди жертви. Спочатку його засудили в 2004 році на 8,5 років за ненавмисне вбивство, але в 2006 році він був засуджений до довічного ув’язнення.