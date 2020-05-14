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Інформація про злив даних українців із додатку Дія не підтвердилась – поліція

Національна поліція України не підтвердила інформацію про поширення персональних даних українців з цифрового майданчика Дія.

Інформація, яка поширювалася у телеграм-каналах, схожа на фрагментарний набір даних, зібраний з різних джерел та ресурсів.

– Поліцейські у рамках розслідування провели низку оперативно-слідчих дій і не виявили фактів кібератак на автоматизовану інформаційно-пошукову систему Дія, – повідомили у Нацполіції.

Читайте: Злив персональних даних українців в Telegram: поліція відкрила справу

Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в комп’ютери, автоматизовані системи) Кримінального кодексу України. Правоохоронці заблокували роботу ресурсу. Додаткові перевірки та експертизи ще проводяться.

Раніше ми писали, що поліція зафіксувала незаконне оприлюднення персональних даних українців на анонімному телеграм-каналі. Міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров запевнив, що телеграм-бот не має стосунку до додатка Дія.

Джерело: Нацполіція

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