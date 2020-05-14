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Факти / Надзвичайні події

На Сумщині п’яний водій катав сімох товаришів лісом – троє тіснилися в багажнику

На Сумщині у місті Тростянець патрульна поліція зупинила легковий автомобіль,за кермом якого був нетверезий водій.

Попри низку порушень, 33-річний місцевий мешканець ще перевозив понаднормову кількість людей – у машині було семеро осіб, троє з яких сиділи у багажному відділенні.

Компанія людей прямувала на відпочинок у ліс і вирішила зекономити час, щоб не їхати двічі.

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Водія уже не вперше зупиняли під час кермування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, до того ж він не має водійського посвідчення.

На чоловіка склали адміністративний протоол.

Раніше у Дарницькому районі столиці сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.

Джерело: Патрульна поліція

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