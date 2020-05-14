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У Миколаєві поліцейські майнили біткоїни на конфіскованих комп’ютерах

Державне бюро розслідувань провело обшук у Жовтневому райвідділі поліції Миколаївській області.

Причиною стала заява адміністратора заарештованої криптоферми, який відстежив свої комп’ютери і побачив, що вони продовжують працювати.

Виявилось, що поліцейські використали конфісковану техніку і встановили кілька вилучених комп’ютерів у себе вдома.

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Після того, як чоловік написав заяву в ДБР – його побив начальник райвідділу, заступник і двоє оперативників. Вони також вимагали із власника криптоферми $30 тис. і паролі від усіх комп’ютерів.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики запропонувало Енергоатому майнити криптовалюту на АЕС.

Джерело: НовостиN

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