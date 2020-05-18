Іноземець намагався через хабар пустити в Україну два автобуси з РФ

На кордоні затримали чоловіка, який за хабар хотів переправити два автобуси іноземців з Росії до України в обхід карантинних обмежень.

Зловмисником виявився іноземець з подвійним громадянством – Молдови та РФ, лейтенант Збройних сил Росії.

Затримання хабарника проводила Військова прокуратура Центрального гарнізону України.

Читайте: Чиновника Держагентства водних ресурсів судитимуть за $8 тис. хабара

На пункті пропуску Могилів-Подільський – Отач він намагався дати хабар працівнику ДПСУ у розмірі 50 тис. рублів для перетину кордону України двох автобусів з іноземцями всупереч чинних обмежувальних заходів щодо поширення коронавірусу.

16 травня суд обрав запобіжний захід та посадив зловмисника під варту.

Громадянину Росії оголосили звинувачення за ст. 369 КК України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 750 неоподаткованих мінімумів або обмеження волі від 2 до 4 років, чи позбавлення волі на той самий строк.

Раніше Факти ICTV писали, що у Хмельницькій області заступник генерального директора держпідприємства вимагав у підприємця хабар за видачу сертифіката на виробництво антисептика.

Джерело: Військова прокуратура Центрального регіону України