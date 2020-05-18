СБУ викрила 370 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус

Від початку карантину Служба безпеки України виявила 370 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус.

17 із них діяли за завданням РФ.

– За останній тиждень кіберслужба СБУ викрила майже півсотні нових інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію. Кількість заблокованих інтернет-спільнот становить майже 2,5 тис., – йдеться у повідомленні.

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Агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та на Черкащині.

Вони використовують будь-які інформаційні приводи для створення у громадян відчуття неконтрольованого хаосу в країні, паніки та неспроможності державних органів виконувати свої функції за призначенням, зазначили в СБУ.

Як писали Факти ICTV, Європейська служба зовнішніх дій повідомила, що Росія та Китай просувають конспірологічні теорії про коронавірус, що можуть вплинути на громадське здоров’я та безпеку.