В ОАЕ фотограф зірвалася зі скелі під час зйомки

В Дубаї під час зйомки ранкових пейзажів загинула російський фотограф.

Зазначається, що Юлія Хабібуліна не втримала рівноваги на краю скелі і впала з десятиметрової висоти.

Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

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Карета швидкої допомоги приїхала із запізненням через важкі дорожні умови у горах.

Нагадаємо, у Києві рятувальники зняли з Південного мосту компанію малолітніх альпіністів. На щастя, ніхто не постраждав.