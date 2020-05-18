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Факти / Надзвичайні події

В ОАЕ фотограф зірвалася зі скелі під час зйомки

В Дубаї під час зйомки ранкових пейзажів загинула російський фотограф.

Зазначається, що Юлія Хабібуліна не втримала рівноваги на краю скелі і впала з десятиметрової висоти.

Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

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Карета швидкої допомоги приїхала із запізненням через важкі дорожні умови у горах.

 

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Известный фотограф из Уфы #ЮлияХабибуллина, работавшая в Дубае, трагически #погибла 15 мая. Об этом рассказали близкие девушки. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ По словам очевидцев, Юлия хотела сделать красивый снимок на краю скалы, но не удержалась и упала с большой высоты. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ «Хотела сфотографироваться у края скалы, села на корточки, потеряла равновесие и упала на острие, 10 метром высота была», — говорят очевидцы. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Родные объявили сбор средств для семьи Юлии. https://www.facebook.com/alfiya.kurmanaeva/posts/2936055429813896 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Новости Уфы и Башкирии смотрите на https://namtv.ru/vesti-bashkortostan/ – #Уфа #Башкирия. Источник: ГТРК «Башкортостан» Выражаем соболезнования родным.

Допис, поширений Ришат Газимов (@namtv)

Нагадаємо, у Києві рятувальники зняли з Південного мосту компанію малолітніх альпіністів. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: Dreamstime

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