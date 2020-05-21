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Факти / Надзвичайні події

Циклон Амфан в Індії забрав життя 15 людей, мости та тисячі будинків зруйновані

Циклон Амфан обрушився на Індію та Бангладеш. Він забрав життя 15 людей. Проте це лише попередні підрахунки, жертв може бути більше. Головний удар негоди взяв на себе індійський штат Західна Бенгалія.

– Найбільше постраждав південь штату. Ми шоковані. На те, щоб оцінити збитки, знадобиться три-чотири дні. Циклон зруйнував багато будинків, мости і набережні, – заявила міністр Західної Бенгалії Мамата Банерджі.

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За її словами, циклон завдав більшої шкоди, ніж коронавірус.

Метеорологи зазначають, що Амфан – найпотужніший за останні роки ураган в Бенгальській затоці, максимальна швидкість поривів вітру досягає 265 км/год.


Нагадаємо, 19 травня в Індії та Бангладеш провели евакуацію понад 2 млн жителів через потужний тропічний циклон Амфан.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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