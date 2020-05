Циклон Амфан в Індії забрав життя 15 людей, мости та тисячі будинків зруйновані

Циклон Амфан обрушився на Індію та Бангладеш. Він забрав життя 15 людей. Проте це лише попередні підрахунки, жертв може бути більше. Головний удар негоди взяв на себе індійський штат Західна Бенгалія.

– Найбільше постраждав південь штату. Ми шоковані. На те, щоб оцінити збитки, знадобиться три-чотири дні. Циклон зруйнував багато будинків, мости і набережні, – заявила міністр Західної Бенгалії Мамата Банерджі.

За її словами, циклон завдав більшої шкоди, ніж коронавірус.

Метеорологи зазначають, що Амфан – найпотужніший за останні роки ураган в Бенгальській затоці, максимальна швидкість поривів вітру досягає 265 км/год.

Watch It till the end Near My Home…Thank God We are Safe #ParkCircus #Kolkata #Amphan #AmphanSuperCyclone #CyclonAmphan #CycloneAmphanUpdates #CycloneAmphanUpdate pic.twitter.com/7sbdsTDabk

A scene From my brother’s house in Kolkata. They say they have never seen anything like this ever. Pray to god this passes thru quickly without much damage. pic.twitter.com/88LTdD08ww

— Pawan K Goenka (@GoenkaPk) May 20, 2020