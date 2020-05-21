Загострення на Донбасі: загинув боєць, двох поранено і п’ятьох травмовано

В обід 21 травня російські загарбники обстріляли українські позиції з гранатометів неподалік Авдіївки.

Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення, повідомили у штабі ООС.

Воїну надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали у госпіталь.

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– Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються, – заявили у штабі.

Внаслідок ворожих обстрілів 21 травня загинув один український захисник. Також за уточненою інформацією двоє військовослужбовців отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.

Нагадаємо, вранці 21 травня, російські окупаційні війська обстріляли вантажівку ЗСУ на Донбасі – один український військовий загинув.

Ще один боєць зазнав поранення та ще четверо – бойові травми.