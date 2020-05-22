Бійня на Житомирщині: що відомо про ймовірного вбивцю, загиблих і версії трагедії

58-річний орендар ставків застрелив з мисливської рушниці сімох людей, які приїхали на риболовлю у селі Новоселиця Попільнянського району Житомирській області.

Вісім людей відпочивали в одному з будиночків на березі водойми. Разом з ними був орендар озера Анатолій Захаренко.

Близько опівночі між господарем та двома рибалками виник конфлікт. Захаренко вхопив мисливську гладкоствольну рушницю ИЖ-58.

Спершу він убив двох осіб, які були разом з ним, а потім розстріляв ще п’ятьох, які спали у той час, стверджує заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Лише один потерпілий, почувши постріли, встиг втекти. Він і викликав поліцію.

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Що відомо про загиблих

Застреленим виявився боєць Національної гвардії Віталій Вульчин, що підтвердили у НГУ.

Також бійці батальйону ім. Кульчицького та учасники війни на Донбасі Владислав Мамаченко і Андрій Москалець, аеророзвідник Ескандер Османов та чоловік на псевдо Фінн.

Загинув київський волонтер Роман Ханенко і працівник київського Національного авіаційного університету Олександр Білоус.

Киянин Вадим Федюнин зміг врятуватися.

Що відомо про стрільця

Анатолій Захаренко орендує ставок з 2016 року. У квітні на нього нібито наїхав керівник місцевої поліції, який почав вимагати хабара.

За словами брата стрільця Віктора Захаренка, 21 травня Державне бюро розслідувань за його заявою затримало начальника. А ввечері до брата приїхали знайомі “добровольці”, які запідозрили його в “підставі”.

Віктор каже, що спочатку чоловіки дійсно випивали, але потім стався “наїзд”, який завершився загибеллю гостей.

Анатолій отримав кульове поранення руки – один з гостей відстрілювався.

Версії стрільби під Житомиром

Перша версія – алкоголь. За її словами, усі постраждалі між собою були давно знайомі та підтримували стосунки. В якийсь момент чоловіки почали звинувачувати власника ставка в тому, що вони воювали, а він своїх синів на війну не пустив.

Друга версія – буцімто вбивця не хотів давати хабара начальнику поліції і той найняв хлопців для “серйозної розмови”.

Третя версія – ставок колись належав одному з убитих, але нинішній господар якось недобросовісно його забрав в оренду.

Нагадаємо, у Житомирській області у селі Новоселиця Попільнянського району місцевий житель під час конфлікту з невідомими зробив кілька пострілів з мисливської рушниці.

Джерело: Житомир.info

Джерело: Антон Геращенко

Фото: Антон Геращенко