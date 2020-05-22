У Пакистані пасажирський літак авіакомпанії Pakistan Airlines впав на житлові будинки.

Телеканал Samaa, посилаючись на представника національної пакистанської авіакомпанії Міжнародні авіалінії Пакистану Абдула Саттара, повідомляє, що на борту лайнера було 95 пасажирів і 8 членів екіпажу.

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На місце аварії прибули армійські сили швидкого реагування та п’ять пожежних бригад.

Літак виконував рейс з Лахора в Карачі.

Нагадаємо, попередня масштабна авіакатастрофа в світі сталася в січні 2020 року в Ірані з літаком МАУ. иоді загинули 176 людей, зокрема 11 громадян України.

Пізніше Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.