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Факти / Надзвичайні події

В Одесі обвалився ще один будинок, людей евакуюють

В Одесі ввечері 21 травня сталося часткове обвалення двоповерхового житлового будинку на Середньофонтанській вулиці.

Поліція проводить евакуацію людей і встановлює інформацію про те, хто міг перебувати в будівлі у момент обвалення.

ЗМІ з посиланням на муніципальний департамент міського господарства повідомили, що в будинку, який давно було визнано аварійним, люди не жили.

Обвал будинку в Одесі на вулиці Середньофонтанській, людей евакуюють

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За попередніми даними правоохоронців, в результаті часткового обвалення фасаду і даху будинку ніхто не постраждав.

Як відомо, інший обвал будинку в Одесі  стався 18 травня на вулиці Торговій.

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