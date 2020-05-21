Обвал будинку в Одесі на вулиці Середньофонтанській, людей евакуюють

В Одесі ввечері 21 травня сталося часткове обвалення двоповерхового житлового будинку на Середньофонтанській вулиці.

Поліція проводить евакуацію людей і встановлює інформацію про те, хто міг перебувати в будівлі у момент обвалення.

ЗМІ з посиланням на муніципальний департамент міського господарства повідомили, що в будинку, який давно було визнано аварійним, люди не жили.

Читайте: Аварія танкера Delfі: витік мазуту забруднив одеський пляж

За попередніми даними правоохоронців, в результаті часткового обвалення фасаду і даху будинку ніхто не постраждав.

Як відомо, інший обвал будинку в Одесі стався 18 травня на вулиці Торговій.