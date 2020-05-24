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Apple, XBOX та елітні парфуми: ДПСУ затримала три авто з контрабандою

На пропускному пункті Тиса прикордонники спільно з митниками зупинили три мікроавтобуси Mercedes, у яких планувалося перевезти 208 одиниць електронної техніки та парфумів.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Під час перевірки були виявлені ящики, прикриті особистими речима водіїв.

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  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
  • ДПСУ зупинила незаконне ввезення дорогої техніки і парфумів
Apple, XBOX та елітні парфуми: ДПСУ затримала три авто з контрабандою / 6 фотографий

– На територію України намагалися незаконно перемістити 4 комп’ютери, 70 смартфонів Iphone, 14 ноутбуків MacBook, 106 джойстиків до ігрових приставок XBOX, 14 пар навушників Аpple AirPods, а також 34 флакони парфумів, – йдеться у повідомленні.

Усі вилучені предмети передали співробітникам митниці, встановлюється загальна вартість товару.

Нагадаємо, нещодавно на пропускному пункті Рава-Руська прикордонники виявили 900 кг брендових речей. Зокрема, там було взуття, одяг та аксесуари.

Джерело: Держприкордонслужба

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