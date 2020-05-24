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Факти / Надзвичайні події

Смертельне ДТП на Львівщині: вантажівка врізалася у мікроавтобус

У Львівській області зіткнулись вантажівка MAN та мікроавтобус Mercedes-Benz. В результаті ДТП загинуло четверо осіб, ще четверо – травмовано.

Масштабна аварія сталася на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Тухолька Сколівського району.

Попередньо правоохоронці встановили, що 50-річний водій вантажівки MAN не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який рухався по зустрічній смузі.

На місці аварії від отриманих травм загинув 47-річний водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Ще чотирьох пасажирів Mercedes доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

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  • ДТП на Львівщині: вантажівка врізалася у мікроавтобус
  • ДТП на Львівщині: вантажівка врізалася у мікроавтобус
  • ДТП на Львівщині: вантажівка врізалася у мікроавтобус
  • ДТП на Львівщині: вантажівка врізалася у мікроавтобус
Смертельне ДТП на Львівщині: вантажівка врізалася у мікроавтобус / 2 фотографии

Слідчі відкрили кримінальну справу за факторм порушення ПДР.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Раніше на Бориспільській трасі водій вантажного автомобіля в’їхав у Lada. В легковику перебувала родина із чотирьох осіб. Усі отримали травми різного ступеня важкості – трьох, зокрема водія, госпіталізували.

Джерело: Нацполіція

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