У Херсоні безхатько перерізав чоловікові горло та викинув його в підвал

У Херсоні на вулиці Офіцерська у підвалі будинку знайшли чоловіка з перерізаним горлом. Чоловік отримав численні травми, але вижив.

Потерпілий запросив до себе незнайомого чоловіка, з яким вони почали розпивати спиртне. Два дні вони випивали, але потім 40-річний господар попросив чоловіка піти, між ними сталася бійка. Як виявилося, гостю просто нікуди було йти, бо він безпритульний.

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Під час бійки чоловік перерізав горло господареві, скинув його у підвал з двометрової висоти та роздягнув.

Потерпілий також отримав черепно-мозкову травму та забій мозку.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області у селі Нова Ободівка 33-річний син накинувся на 66-річну матір з ножем, коли вона ввечері повернулася додому.

Джерело: Типичный Херсон