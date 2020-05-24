PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Кропивницькому жінка впала у люк і пролежала там три дні

У Кропивницькому госпіталізували 44-річну жінку, яка впала в каналізаційний люк.

Про це повідомив керівник будинку для нужденних Дім милосердя Володимир Лебедєв.

– Розвозили їжу містом для бідних людей. В люці теплотраси виявили жінку — 44-річну Олену в дуже тяжкому стані, — йдеться в повідомленні.

  • У Кропивницькому жінка впала у люк і пролежала там три дні
  • У Кропивницькому жінка впала у люк і пролежала там три дні
  • У Кропивницькому жінка впала у люк і пролежала там три дні
  • У Кропивницькому жінка впала у люк і пролежала там три дні
У Кропивницькому жінка впала у люк і пролежала там три дні / 2 фотографии

Зазначається, що жінка впала в люк уночі три дні тому, але виявили її лише сьогодні. На місце події викликали поліцію, медиків та рятувальників.

– Її врятували, але вона була дуже виснажена, — додав волонтер.

Читайте: Тіла шукали водолази: на Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку

Раніше Факти ICTV розповідали, що у Харкові втопився чоловік, рятуючи дитину з місцевого водосховища.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка