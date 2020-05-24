У Кропивницькому госпіталізували 44-річну жінку, яка впала в каналізаційний люк.

Про це повідомив керівник будинку для нужденних Дім милосердя Володимир Лебедєв.

– Розвозили їжу містом для бідних людей. В люці теплотраси виявили жінку — 44-річну Олену в дуже тяжкому стані, — йдеться в повідомленні.







У Кропивницькому жінка впала у люк і пролежала там три дні / 2 фотографии

Зазначається, що жінка впала в люк уночі три дні тому, але виявили її лише сьогодні. На місце події викликали поліцію, медиків та рятувальників.

– Її врятували, але вона була дуже виснажена, — додав волонтер.

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