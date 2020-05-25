У Тернополі 17-річну дівчину підозрюють у вбивстві свого 24-річного хлопця з Конго.

Студента Тернопільського медичного університету знайшли зарізаним у зйомній квартирі. Коли поліція почала переглядати відео з камер спостереження, то побачила, як з під’їзду тієї ночі вибігла підозрювана і вскочила в таксі.

Відомо, що пара познайомилась в університеті. Дівчина навіть познайомила свого іноземного залицяльника з рідними. Але з часом на зміну романтиці прийшли часті сварки.

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Наразі дівчина перебуває в СІЗО. Її рідні не вірять, що вона могла таке вчинити.

А от сусіди говорять, що чотири роки тому, коли помер батько дівчини, вона дуже змінилася – стала відлюдькуватою, навіть дещо агресивною і захопилася бойовими мистецтвами.

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