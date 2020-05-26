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Факти / Надзвичайні події

Будівельник убив своїх дітей, змусивши їх проковтнути монтажну піну

У Німеччині чоловіка, який працював будівельником, засуджено до в’язниці за вбивство своїх дітей.

Спочатку він задушив 5-річного хлопчика і 2-річну дівчинку, а потім заповнив їхні роти швидкодіючою будівельною піною, щоб дітей не могли реанімувати в останній момент.

55-річний француз хотів помститися дружині, яка пішла від нього, коли чоловік мав фінансові труднощі. Дружину він також намагався вбити.

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Убивця проведе за ґратами, щонайменше, 20 років.

Нагадаємо, у США афроамериканець помер після того, як поліцейський став йому на шию.

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