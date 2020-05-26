У Міністерстві внутрішніх справ назвали зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику жахливим і неприпустимим.

Звільнених правоохоронців чекає довге тюремне ув’язнення.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

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За його словами, поліцейських вже затримали, а стаття, яку їм інкримінують, передбачає до 12 років перебування за ґратами.

– Ймовірно, у деяких людей щось перемикається в голові, а тому вони витворяють такі жахливі злочини. За це треба буде відповідати багаторічним сидінням у колонії, СІЗО, – заявив Геращенко.

Також він порівняв подію в Кагарлику з Врадіївкою, де поліцейські побили та зґвалтували жінку. Він зазначив, що тоді інцидент спробували приховати, а сьогодні на такі речі ніхто закривати очі не збирався.

– На жаль, в сім’ї не без виродків. У поліції працює близько 130 тис. людей, і не всі з них відповідають високим моральним вимогам, які закон висуває до поліції, – додав Геращенко.

Нагадаємо, у місті Кагарлик Київської області розформували відділ поліції через побиття та зґвалтування жінки. Двоє зі співробітників були затримані і поміщені в ізолятор, інші спрямовані на переатестацію.