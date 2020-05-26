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Факти / Надзвичайні події

У Тернополі двірник влаштував різанину в дитсадку: чи в безпеці діти і як їх захистити

Персонал дитячого садка №30 у Тернополі досі ніяк не може оговтатись від шоку. Саме тут нещодавно двірник із ножем накинувся на завідуючу. Він наніс їй колоті рани обличчя і плеча.

За словами потерпілої, напередодні вона попросила підлеглого прибрати траву, але це його дуже розлютило. Він заявив, що й так дуже багато працює і пригрозив, що звільниться.

Жінка не стала його відмовляти і тоді просто у кабінеті він наніс їй кілька ударів ножем. Зараз вона перебуває на денному стаціонарі в лікарні.

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Експерти зазначають, щоб уникнути подібних випадків, працівники повинні проходити психологічну діагностику.

Але наразі під час працевлаштування запитують диплом про освіту, санітарну книжку й зважають на професійні здібності. Однак двірники й охоронці такої перевірки зазвичай не проходять.

Також експерти додають, що завідувач установи має право вимагати від майбутнього працівника довідку про несудимість, довідку з психдиспансеру, відгуки з інших установ, де раніше працювала людина.

Крім того, задля безпеки дітей у дошкільних закладах мають бути відеокамери, тривожні кнопки, пункт виклику групи швидкого реагування. Однак, на жаль, вони є далеко не у всіх установах.

Раніше Факти ICTV писали, що на Одещині чоловік вбив і кинув у колодязь виховательку дитсадка.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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