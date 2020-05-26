Зґвалтування у Кагарлику: ДБР повідомило про підозру поліцейським

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру слідчому та керівнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції.

Перший підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, за ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

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Другий, керівник одного з секторів Кагарлицького ВП, підозрюється у співучасті у зґвалтуванні та перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувались насильством – ст. 27 (Види співучасників), ст. 152 (Зґвалтування), ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) КК України.

Слідчими ДБР підготовлено клопотання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.

Нагадаємо, що 25 травня жінка звернулася у місцеву лікарню, заявивши про зґвалтування у Кагарлицькому відділені поліції. Згодом правоохоронці підтвердили причетність поліцейських до злочину.

Керівник Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов’язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування всього підрозділу і переатестації всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.