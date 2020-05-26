Зґвалтування у Кагарлику: місто просить допустити громадськість до атестації поліцейських

Через резонансне зґвалтування 26-річної дівчини у Кагарлику місцева влада провела позачергове засідання, на якому оцінила роботу правоохоронців. Після дискусії роботу відділення поліції визнали незадовільною.

Негативну оцінку отримали і співробітники місцевої прокуратури. До речі, керівник органу не прийшов на засідання, незважаючи на запрошення.

– Сесія міської ради вирішила визнати роботу відділення поліції незадовільною. Таку ж оцінку дали депутати роботі місцевої прокуратури, керівника якої також запросили на сесію, але він був відсутній, – пише прес-служба Кагарлицької місцевої ради.

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На засіданні також назвали можливі причини неякісної роботи місцевих правоохоронців, серед яких часта зміна керівництва, кадровий голод і відсутність матеріальної бази.

Місцева влада ухвалили рішення, що під час атестації поліції до складу комісії мають входити представники громади.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 травня у відділку поліції міста Кагарлик Київської області місцеві правоохоронці зґвалтували 26-річну дівчину.

За версією ДБР, співробітники катували жінку, стріляли у неї над головою з табельної зброї.

Крім того, поліцейські застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Правоохоронців затримали.

За інформацією ЗМІ, затриманими за підозрою у побитті та зґвалтуванні жінки виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького ОП Обухівського відділу Микола Кузів.

Детальну інформацію про побиття та зґвалтування у Кагарлику шукайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Кагарлицька міська влада