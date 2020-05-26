На Волині, у Вінницькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях під час профілактичної операції під умовною назвою Павутина кіберполіція викрила зловмисників, які розбещували дітей та розповсюджували порноконтент у мережі.

Жертвами чотирьох педофілів стали восьмеро малолітніх дітей.

Під час обшуків у них вилучили близько 6 Тб дитячого порно.

Зокрема, у Волинській області 28-річний чоловік розбещував хлопчика, 2004 року народження та знімав усе на мобільний телефон. Відео він поширював на форумах в DarkNet. Нині йому оголошено підозру за двома статтями ККУ: ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ст. 153 (Сексуальне насильство), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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У Вінницькій області чоловік, 1976 року народження, розбещував свою власну дитину та знімав на камеру, а порноконтент викладав у загальному доступі мережі інтернет.

На Дніпропетровщині затримали зловмисника, який переховувався у Харкові. Знімати фото та відео сексуального характеру йому допомагали дві жінки, які надавали йому своїх дітей, 2006, 2008, 2009 та 2010 років народження.

Йому інкримінують ст. 152 (Зґвалтування) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ККУ. Чоловіка заарештували з правом внесення 161 тис. грн застави.

А у Бахмачі Чернігівської області 28-річний чоловік створював та розповсюджував на закритих форумах порнографічні фото зі своєю 6-річною родичкою.

Подібні злочини проти дітей викрито ще у кількох областях.















Знімав зґвалтування дівчинки на телефон: кіберполіція затримала чотирьох педофілів / 4 фотографии

Нещодавно у Сумській області затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчинки.