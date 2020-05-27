Зґвалтування у Кагарлику: дружина підозрюваного захищає чоловіка

Дружина поліцейського Сергія Сулими, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини в Кагарлику, вважає, що він не винен, адже вона все бачила на власні очі.

Так, на сторінці чоловіка у Facebook під дописом про весілля користувачі почали залишати гнівні коментарі.

Дружина Сулими відповідала на них та стверджувала, що її чоловік “найкращий у світі”, а сама вона бачила усе на власні очі.

– Бачила усе власними очима, тому і буду за свого чоловіка стояти горою, – написала вона.















Бачила все на власні очі: дружина поліцейського з Кагарлика заперечує зґвалтування / 4 фотографии

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На запитання, як вона могла вийти заміж за такого чоловіка, дівчина відповіла:

– Найкращий чоловік! І не лізьте в мою родину!

Нагадаємо, 25 травня до лікарні звернулася жінка, заявивши про зґвалтування у кагарлицькому відділенні поліції.

ДБР розпочало розслідування та оголосило про підозру 29-річному оперативнику Сергію Сулимі та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву.

Наразі їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права на заставу.