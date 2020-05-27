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Факти / Надзвичайні події

Облив касу бензином: у Харкові чоловік намагався влаштувати самоспалення в ломбарді

У Харкові в ломбард зайшов чоловік з каністрою бензину, облив себе, касу, підлогу і меблі, взяв запальничку та підпалив цигарку. Зупинили його співробітники поліції охорони.

– Приїхавши за вказаною адресою, ми побачили каністру на підлозі і чоловіка із запальничкою в руках. Часу на роздуми не було, тому мій напарник Денис Руденко одразу схопив громадянина за руки і ми разом вивели його на вулицю для з’ясування обставин події, – розповів поліцейський охорони Ігор Богуненко.

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Причиною такого вчинку 56-річного чоловіка, за його словами, став неробочий телефон, який він купив раніше в цьому ломбарді.

Чоловік три дні тому купив в ломбарді мобільний телефон, а сьогодні вирішив його повернути. Працівники ломбарду дали йому зразок для написання заяви про повернення, але його це не влаштувало. Через годину чоловік повернувся, щоб влаштувати самоспалення.

Затриманому загрожує покарання за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що в Малиновському районі Одеси поліція знайшла обгорілі рештки людини. Останки виявили за гаражами на вулиці Іцхака Рабіна.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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