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Факти / Надзвичайні події

У Каховці кинули запальну суміш у вікно міської прокуратури

Поліція встановлює причетних до підпалу будівлі прокуратури у місті Каховка Херсонській області.

Близько п’ятої години ранку невідомі кинули запальну суміш у вікно Каховської міської прокуратури.

– Під час огляду місця події слідчо-оперативна група Каховського відділу поліції виявила, що на першому поверсі будівлі розбите скло. Біля вікна лежала скляна пляшка зі слідами легкозаймистої речовини, – йдеться в повідомленні.

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Речові докази вилучили та направили на дослідження.

Основну версію злочину слідство пов’язує з професійною діяльністю прокурорів.

Як писали Факти ICTV, у Києві напали на заступника головного лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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