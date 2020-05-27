У Каховці кинули запальну суміш у вікно міської прокуратури

Поліція встановлює причетних до підпалу будівлі прокуратури у місті Каховка Херсонській області.
Близько п’ятої години ранку невідомі кинули запальну суміш у вікно Каховської міської прокуратури.
– Під час огляду місця події слідчо-оперативна група Каховського відділу поліції виявила, що на першому поверсі будівлі розбите скло. Біля вікна лежала скляна пляшка зі слідами легкозаймистої речовини, – йдеться в повідомленні.
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Речові докази вилучили та направили на дослідження.
Основну версію злочину слідство пов’язує з професійною діяльністю прокурорів.
Як писали Факти ICTV, у Києві напали на заступника головного лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака.