У київській маршрутці п’яний чоловік погрожував пасажирам пістолетом

Пасажир однієї з київських маршруток повідомив у поліцію про чоловіка, який погрожує усім пістолетом та висловлюється нецензурною лайкою.
Правоохоронці швидко прибули на виклик і зупинили вказане маршрутне таксі на проспекті Степана Бандери.
Чоловік, на якого вказали пасажири, був у стані алкогольного сп’яніння, і на появу копів реагував агресивно.
У нього вилучили предмет, схожий на пістолет, та набої до нього, а його самого затримали.
Читайте: Ледь не вбили сина померлої: на поминках у Росії влаштували стрілянину через спадщину
Слідство з’ясовує усі обставин для надання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області жінка підстрелила місцевого прокурора через те, що той порушував карантин.