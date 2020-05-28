Підозрюваний у вбивстві сімох людей на Житомирщині Анатолій Захаренко у березні нинішнього року напав на односельця Миколу, але зміг уникнути кримінальної відповідальності.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм, який захищає інтереси одного з убитих.

За його інформацією, напад у березні чоловік також скоїв із рушницею, але “поліція прийняла рушницю за предмет, схожий на биту”.

Найєм зробив припущення, що постраждалий Микола вирішив тоді не наполягати на кримінальній справі для нападника через його зв’язки у правоохоронних органах.

Читайте: У касці та бронежилеті. У Житомирі судять підозрюваного у масовому вбивстві

– Після опитування сусідів вдалось встановити, що у підозрюваного є зв‘язки серед очільників місцевої поліції, – написав адвокат.

На думку Найєма, цю подію має вивчити Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, за версією поліції, 58-річний Анатолій Захаренко застрелив з мисливської рушниці сімох людей, які приїхали на риболовлю у селі Новоселиця Попільнянського району Житомирській області.

Фото: Антон Геращенко