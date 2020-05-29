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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку – МВС

Стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.

Поліція затримала 24 учасники події, заявили у Міністерстві внутрішніх справ.

Слідчі вияснили, що за напрямком Бровари-Київ працює маршрут №701, який обслуговує  броварське ТОВ Союзавто, та маршрут №706 ТОВ Євроавтоальянс, власниками якого є підприємці з Києва.

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Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів з боку Києва.

Після стрілянини озброєні чоловіки відразу зникли з місця події на автомобілях, які  поліція оперативно оголосила в розшук.

Як писали Факти ICTV, ”розбірки” відбувались серед густонаселеного мікрорайону Торгмаш Броварів. У хід пішли мисливські рушниці та нарізна зброя. Поліції вдалось затримати на місці 11 учасників конфлікту, двох поранених забрали у лікарню .

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