Стрілянина у Броварах 29 травня налякала сотні жителів міста, які не очікували опинитися у центрі справжніх бойових дій.

За словами очевидців, звуки пострілів лунали щонайменше 15 хвилин, а коли прибула поліція, люди зі зброєю просто розбіглися вусібіч.

– Стрілянина була страшна. Я дуже злякалася і почала задихатися. Мій чоловік вранці пішов на роботу, тому я дуже злякалася, а може то його вбили. На дзвінки він не відповідав, – поділилася Ірина, одна із очевидців.

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Кілька десятків чоловіків по обидві сторони протистояння гатили один в одного, ховаючись за деревами та припаркованими автомобілями.

Ще один свідок показав журналістам точні місця, звідки стріляли озброєні злочинці.

– Бігали ось тут, поміж деревами. Справді, як невеличкі 90-ті, напевно, – додав Сергій.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко переконаний, що конфлікт між перевізниками назрівав уже довгий час.

– Цей конфлікт, я так розумію, назрівав вже давно. У нас був свій маршрут, але почали з’являтися конкуренти, і так вони наклались один на один.

Сюжет Надзвичайних новин:

Стрілянина в Броварах 29 травня відбулася між представниками двох автобусних перевізників. Поліція затримала 24 осіб, зараз встановлюється, кому належить вилучена зброя.

За офіційною версією, причиною стрілянини є розподіл пасажиропотоку між підприємствами Союзавто і Євроавтоальянс, які обслуговують маршрути Київ-Бровари-Київ.