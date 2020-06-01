50-річний киянин розбещував та продавав інтимні фото 13-літніх дівчаток

Правоохоронці затримали 50-річного киянина, якого підозрюють у розбещенні двох неповнолітніх школярок.

Про це йдеться у повідомленні столичної прокуратури.

Чоловік систематично схиляв 13-річних дівчаток до статевого акту, змушував вживати алкоголь, демонстрував ролики зі сценами зоофілії та розміщував інтимні знімки школярок на сайтах для дорослих.

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Затриманий познайомився з дівчатками у місцевому магазині, а вже згодом почав запрошувати їх до себе додому.

Маючи доступ до інтимних фото школярок, чоловік створив профіль на одному із сайтів знайомств, де від імені однієї з дівчат пропонував сексуальні послуги.

Правоохоронці підготували та передали повідомлення про підозру за ч. 2 , ч. 4, ч. 5 ст. 301 (Виготовлення та поширення порнографії), ч. 3 ст. 303 (Втягнення малолітньої у заняття проституцією) та ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб) ККУ.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання у СІЗО строком на 2 місяці.

Інші обставини та причетність затриманого до злочинних дій встановлюють поліцейські.

Нагадаємо, днями на Миколаївщині суд визнав винним батька, який ґвалтував рідну доньку протягом кількох років. Справу почали розглядати у грудні 2019 року: тоді дівчинка наважилася розповісти про знущання батька шкільному психологу.

Дівчинці діагностовано затримку у розвитку, тому вона навчалася у спеціалізованій школі-інтернаті, а батько забирав її додому на вихідні. У нього теж підтвердилися проблеми із психікою, проте цей факт не врятував ґвалтівника від вироку суду. Наступні 13 років він проведе за ґратами.

Джерело: Прокуратура Києва