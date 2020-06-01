На Херсонщині знайшли тіло військового з вогнепальним пораненням

На Херсонщині знайшли тіло солдата десантно-штурмової бригади з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє 95-та окрема десантно-штурмова бригада у Facebook.

– Сьогодні, 1 червня 2020 року, близько 11.00 на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів нашої військової частини з вогнепальним пораненням, – йдеться у повідомленні.

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За попередньою версією слідства, чоловік скоїв самогубство.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку та правоохоронних органів.

Військовий зник на адмінмежі з Кримом

В ніч на 30 травня в районі півострова Чонгар на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом зник військовий. Неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами.

Позиції українських військ розташовані вздовж адміністративної межі з окупованим півостровом. Службу тут несуть військові на ротаційній основі. Основна мета – затримати можливий наступ з Криму у разі повномасштабної війни з РФ.

У ЗСУ припускають, що бійця могли викрасти росіяни.

Джерело: 95 бригада ЗСУ