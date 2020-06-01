Суд у Броварах третій день поспіль обирає запобіжні заходи 21 учаснику стрілянини, яку влаштували перевізники вранці 29 травня у мікрорайоні Торгмаш.

Мініст внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що станом на ранок 1 червня 20 з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

За його словами, ще одну справу суд розгляне сьогодні о 10.00.

– Двом особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину. Слідство триває, – написав глава МВС у соцмережі.

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Поліція вже встановила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, зокрема й замовників, проте частина з них намагається сховатися.

Сталося це 29 травня – у Броварах близько 100 осіб влаштували стрілянину у мікрорайоні Торгмаш. Причина – давній конфлікт між легальними перевізниками і так званими приватниками. Поліція відреагувала миттєво: 11 учасників стрілянини у Броварах затримати на місці, двох поранених забрали до лікарні.

Загалом затримали 21 особу, яким суд обирає запобіжний захід.

Джерело: Арсен Аваков