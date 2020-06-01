Співробітники кіберполіції Одеської області викрили 15-річну школярку, яка поширювала заборонені матеріали, що містять дитячу порнографію.

Дівчинка створила в соціальній мережі аккаунт, на якому розмістила посилання на один з каналів месенджера Telegram, де вона була адміністратором. На цьому каналі вона публікувала заборонені матеріали.

Також тут вона розміщувала посилання на особисті акаунти людей, які були зображені на цих фото і відео.

За інформацією поліцейських, школярка створила канал для того, щоб помститися подрузі. Коли він вже працював дівчинці почали надсилати повідомлення невідомі особи, в яких були порнографічні файли.

Читайте: Знімав зґвалтування дівчинки на телефон: кіберполіція затримала чотирьох педофілів

Школярка публікувала їх серед користувачів каналу, яких було майже 3 тис. осіб.

Нині цей Telegram-канал заблокований.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання дівчинки та вилучили мобільний і системний блок комп’ютера, на якому знаходилися файли з дитячою порнографією. Техніку направили на експертизу.

За фактом проводиться досудове слідство за ч.4 ст. 301 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів).

Нагадаємо, в лютому в одному з сіл Черкаської області школярі почали отримувати на мобільні телефони фото, на яких зображена їх оголена однокласниця. Знімки дітям розсилав вітчим 17-річної дівчини.

За їхніми словами, чоловік давно ґвалтує падчерку і б’є її.

Фото: Кіберполіція