У Кормянському районі Луганської області 44-річна жінка знущалася над своєю 14-річною донькою.

Мати посадила дитину на ланцюг і протримала у неволі добу. Так жінка намагалася перевиховати доньку, щоб та не тікала з дому.

Горе-мати намагалася контролювати дитину навіть вночі. Вона прив’язала мотузкою ланцюг до своєї ноги, щоб дівчинка не змогла звільнитися.

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Про домашнє насильство у місцеву поліцію повідомив 59-річний сусід, до якого дитина приповзла і попросила про допомогу.

Правоохоронці звільнили підлітка і доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України. За фактом незаконного позбавлення волі проводиться досудове слідство.

В Україні під час карантину зросла кількість фактів домашнього насилля.

Наприкінці квітня країну сколихнула трагедія на Харківщині: у селищі Подвірки мати зарізала власну доньку. Після жорстокого убивства жінка відрізала голову власній дитині, помістила її в пакет, роздягнулася та гола з пакетом та ножем гуляла вулицями населеного пункту.

Під час затримання жінка чинила опір поліцейським, а у суді не давала змоги розібратися у справі. Жінка відмовлялася коментувати убивство і лише повторювала, що її чекає суд Божий. Наразі жінка перебуває за ґратами, слідство у справі продовжується, а її 13-річну доньку поховали на кладовищі в Подвірках.