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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина на 7-му кілометрі: перше відео нападу на ринку під Одесою

В результаті стрілянини на 7-му кілометрі під Одесою постраждали двоє людей.

Близько 10.00 в магазині тканин (павільйон 4318), який орендує виходець з Близького Сходу, сталася стрілянина. У поліції розповіли, що в магазин увірвалися чоловіки і поранили двох продавців і зникли на авто.

Нападники вибігли з павільйону, сіли в мікроавтобус і зникли, їх було близько 10 осіб.

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Потім друга група людей (найімовірніше, що партнери орендодавця магазину), намагалася перешкодити виїхати нападникам.

Потім з часом друзі і партнери постраждалих почали трощити павільйон 4520, однак їх швидко зупинили.

Стрілянина на 7-му кілометрі

На ринку 7-й кілометр в Одеській області сталася стрілянина у магазині, де продають тканини.

Вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу.

В результаті стрілянин постраждали дві людини, їх госпіталізували.

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