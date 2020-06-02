Поліція затримала ще 13 осіб, які брали участь в перестрілці між перевізниками у Броварах Київської області.

Серед затриманих кримінальний авторитет Віха або Журавель, відзвітував 2 червня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– У Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальними авторитетом Віха або Журавель, – уточнив Арсен Аваков.

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За інформацією Авакова, саме ці люди виступили на боці місцевих перевізників під час конфлікту. Їм інкримінували підозру в бандитизмі і скоєнні замаху на умисне вбивство.

Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Уранці 29 травня у мікрорайоні Торгмаш Броварів Київської області сталася перестрілка між легальними перевізниками і приватниками. Озброєні чоловіки влаштували стрілянину, місцеві жителі зняли її на відео.

Поліція відреагувала на подію миттєво і 11 людей затримала на місці, двох поранених доправили до лікарні.

Після події президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і доручив йому особисто стежити за ходом слідства у цій справі. Глава держави назвав перестрілку поверненням у 90-ті. Таку ж думку висловили і місцеві, які стали її свідками.

Станом на 1 червня суд обрав запобіжний захід 21 учаснику перестрілки.