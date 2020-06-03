У селі Лобойківка на Дніпропетровщині 45-річна жінка вчинила жорстоку розправу над 60-річним вантажником Василем. Вона завдала йому 40 ударів, била сокирою та різала ножем, а щоб чоловік не кричав напихала його рот хлібом.

Таку небачену жорстокість зловмисниця робила на очах у своєї неповнолітньої доньки. Жінка катувала свою жертву цілу ніч і навіть спробувала зняти скальп із ще живої людини.

Коли на ранок чоловік перестав дихати, жінка викликала поліцію, а поки чекала на правоохоронців, то уся в крові та з цигаркою у руках пила каву біля будинку.

Після тортур усе подвір’я біля дому стало схожим на поле битви – розбитий посуд, поламані квіти, пляшки від горілки і людська кров. Аби ця картина не наводила жах на сусідів – усе прикидали травою.

Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Страчевська зазначила, що інцидент виник через сварку між чоловіком та жінкою.

– Жінка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, між нею та чоловіком виник конфлікт, через що вона і завдала йому тілесні ушкодженя, – зазначила Страчевська.

Односельці кажуть, що жінка останнім часом часто влаштовувала подібні бійки, брала у магазині товар і не платила за нього, а одного разу побила продавчиню.

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Хоча раніше жінка була шанованою людиною у селі, працювала директором пошти, але потім від неї пішов чоловік і вона почала вживати алкоголь.

Доньку, яка бачила на власні очі це звірство, забрали у притулок. Мотив злочину наразі невідомий.

Подібний випадок жорстокості стався в Одеській області, жінка протягом декількох місяців приховувала смерть своєї мами, щоб отримувати її пенсію.

Тіло жінки виявила онучка, яка прийшла провідати бабусю. Поліція з’ясувала, що смерть потерпілоїнаступила ще чотири місяці тому.