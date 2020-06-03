Багато співробітників відділення поліції Кагарлика були свідками знущання своїх колег над 26-річною дівчиною.

Про те, що інші поліцейські могли чути звуки катувань і зґвалтування, вперше розповіла сама жертва в ефірі одного з українських телеканалів.

У відділенні обидва уже колишні поліцейські почали тиснути на дівчину, щоб вона розповіла, що знає про пограбування в одному з сільських магазинів.

На це дівчина відповіла, що нічого про це не знає. Ця відповідь обурила чоловіків.

– “Давай, протигаз неси”. Двері відчинені були. І там їх багато сиділо у кабінетах – і всі ж чули, і ніхто не виходив, – розповіла жертва.

Потім розпочалися катування дівчини – на неї надягали протигаз і перекривали повітря. Після цього потерпілу залишили у коридорі, прикувавши наручниками до батареї.

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Повернулися поліцейські напідпитку. Уже в кабінеті один із них зґвалтував дівчину, а інший сів за комп’ютер, розповіла жертва.

– Він мене десь години три-чотири ґвалтував по-всякому – що хотів, те й робив. І бери так, і туди. “Ти що, я тебе зараз навчу! Ти що, не вмієш так робити?!”. Я вже падала. Потім попросилася знову в туалет, і так вдруге не витримала вже. “Усе, мала, я тебе більше не чіпатиму”. Бачить, що вже ніяка, – додала потерпіла.

Зґвалтування у Кагарлику – що відомо

Як повідомлялося, 24 травня 26-річна дівчина прийшла до лікарні і заявила, що її побили і зґвалтували у відділенні поліції Кагарлика.

26 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом поліцейським, який підозрюють у злочині. Суд не дозволив внести за них заставу.

Підозрюваних звільнили з органів правопорядку, а керівництво відділення відсторонив від виконання службових обов’язків. Ухвалено рішення про переформування цілого підрозділу після переатестації особового складу.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.