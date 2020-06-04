Співробітники Нацполіції та СБУ 4 червня проводить слідчі дії на юридичному факультеті Київського національного університету імені Шевченка, який знаходиться у головному корпусі на вулиці Володимирській.

Правоохоронці підтвердили факт обшуків, причина – отримання хабарів від студентів, зокрема, йдеться про статтю 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди).

Що кажуть про обшуки в університеті

Професор кафедри історії права та держави юридичного факультету КНУ імені Шевченка Петро Захарченко, коментуючи Фактам ICTV обшуки у ВНЗ, наголосив, ймовірно, йдеться не лише про хабарництво.

– Кілька місяців тому, у грудні 2019 року, до КУН надійшов лист, підписаний ініціативною групою однієї з кафедр університету, де були викладені факти протиправної діяльності у ВНЗ. Я виступив на засіданні трудового колективу саме з приводу цього листа та ініціював створення комісії для перевірки відповідних фактів. Комісію створили, але перевірки так і не було, а матеріали ректор не передав до правоохоронних органів для розслідування, – пояснив викладач.

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На його думку, те, що відбувається сьогодні, – закономірно, тому що було багато скарг.

Захарченко також згадав про кримінальну справу, яка була раніше порушена за фактом незаконного надання квартири завідувачу кафедри адміністративного права. Хоча згодом цю справу закрили.

Офіційно на сайті КУН підтвердили факт обшуків:

– 4 червня 2020 року до головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка у супроводі СБУ прибули співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України, які пред’явили ухвалу слідчого судді про проведення обшуку та виїмку документів у деяких приміщеннях юридичного факультету Університету.

Корупція та плагіат

Голова громадської організації Бюро з протидії організованій злочинності та корупції Антон Шаповал каже, що давно знає про корупцію на юридичному факультеті університету, і саме він подавав заяву до поліції, за якою порушено справу і нині проводяться слідчі дії.

– До мене зверталися небайдужі викладачі університету, які не могли миритися з ситуацією на юридичному факультеті. Усі ці скарги ми зібрали та направили до Міносвіти, самому ректору, але реакції жодної. Тому зернулися до равоохоронних органів, – розповів він Фактам ICTV.

За його словами, прокуратура кілька разів закривала цю справу.

Водночас Шаповал уточнив, що у даному випадку йдеться про плагіат у дисертації декану факультету, хоча знає про факти системного порушення прав студентів, корупційні схеми, незаконне відчудження квартир, які були на балансі університету.

29 травня у комітеті з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти заявили про плагіат у наукових роботах і науковій діяльності декана юридичного факультету університету Шевченка Івана Гриценка.

Його звинуватили у використанні наукових результатів інших осіб без зазначення їхнього авторства. Більш того, викладач публікував свої старі матеріали, видаючи за нові.

Валентина Летяк