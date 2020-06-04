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Факти / Надзвичайні події

Напали на поліцію з сокирами та зброєю: на Харківщині затримали поселенців Січі

У Краснокутському районі Харківської області авто поліцейських оточили чоловіки, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі, ГО Потон. Вони мали із собою палиці, сокиру та зброю.

– Агресивно налаштовані молодики погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в авто, а також зробили один постріл зі зброї у бокове скло, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

Чоловіка загрожує покарання за кількома статтями КК України: ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання – ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Ба більше, ці ж чоловіки 2 червня погрожували керівнику одного з відділів поліції та перешкоджали його вільному пересуванню.

 

Стрілянина в Одеській області 

Напередодні розбірки зі зброєю відбули на ринку 7-й кілометр в Одеській області. Там сталася стрілянина у магазині, де продають тканини.

В результаті чого постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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