Стріляли в поліцію: що відомо про затримання Потон під Харковом

Поліція затримала п’ятьох членів організації Потон, які напали на авто правоохоронців із палицями та сокирами.

Інцидент стався 3 червня у селищі Сорокове на Харківщині.

У Потоні кажуть, причина нападу – силовики причетні до підпалу їх поселення Слобожанська Січ.

Конфлікт поліції та Потону

Правохоронці прибули на виклик місцевих жителів, які поскаржились на громадське об’єднання. На їх співробітників напали, коли вони перебували в автомобілі по службовій необхідності.

– У нападників в руках були палиці, сокири та інша зброя. Чоловіки були налаштовані агресивно – вони погрожували, порізали шини на службовому авто, пострілом пошкодили скло правого бокового вікна багажного відсіку. Також розбили лобове скло, – розповів Андрій Шарін, начальник відділу розслідування злочинів харківської поліції.



















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Копи викликали підмогу, яка прибула за кілька хвилин. Бійці спецпідрозділу затримали п’ятьох ”потонівців”.

Затриманим інкримінували посягання на життя працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання згідно з санкціями статі передбачає тюремне ув’язнення строком до 15 років.

Що кажуть у Потон

Останній рік члени організації будуть собі базу на околиці Сорокового. У лісі встановили будівельні будиночки, облагородили територію та назвали це місце Слобожанська Січ.

3 червня невідомі, нібито стежили за Січчю за допомогою дрона. Оператори сиділи в Renault Duster у масках неподалік. Сама машина Duster не була обладнана мигалками та не мала позначень ”поліція”.

– Тому наші хлопці пішли перевіряти і вистежили тих, хто запускав дрона. Оточили цю машину та вимагали пояснень, чому їх переслідує поліція та СБУ. Днем раніше невідомі кинули кілька пляшок запальної суміші у нашу базу. Добре що ми побачили вогонь і все загасили, – розповідає Ігор Харченко, член організації.

2 червня у членів Потон був конфлікт з начальником Богодухівського райвідділу поліції. Активісти звинуватили його у ”кришуванні” нелегальних вирубок лісу.

Хто такі Потон

Серед затриманих два керівника організації – Павло Онищенко та Микола Маслов. Вони зареєстрували громадське об’єднання Потон (Постійний тонус) у Харкові в 2015 році.

”Потонівці” називають себе борцями з ”чорними” лісорубами та нелегальними торговцями алкоголю та наркотиків. На їх Youtube-каналі повно відео, на яких вони громлять кіоски-наливайки та аптеки. На кількох членів організації заведені кримінальні провадження за фактом погромів.

У 2018-19 роках вони активно брали участь у антигазових мітингах на Харківщині – перекривали дороги та заважали розпочати видобуток сланцевого газу у Мерефському районі Харківщини.

Торік лідер Потону Павло Онищенко балотувався у 173-му мажоритарному окрузі від партії Опозиційна платформа – За життя.

Україна Кримінальна

Протягом останніх тижнів Україну сколихнули кілька резонансних злочинів. Від поліцейських, які побили та зґвалтували жінку, до масштабних стрілянин в Одесі, Броварах та Києва.

Водночас під час засідання Кабінету міністрів Арсен Аваков відзвітував про ще більше зниження злочинності. За його словами, кількість розбоїв знизилася на 30%, вбивств на 36%, а найбільше зменшився рівень нанесення тяжких тілесних ушкоджень – на 68%.