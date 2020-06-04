Зґвалтували і забили до смерті: сім’я в Пакистані вбила 8-річну служницю через папуг

У Пакистані 8-річну дівчинку Зохру Шах, яка працювала служницею в сім’ї бізнесмена, забили до смерті через те, що вона випадково випустила папуг з клітки.

Трагедія сталася в Равалпінді. Власником будинку, де незаконно працювала Зохра, є бізнесмен, який займається продажем і купівлею тварин.

Він найняв Зохру майже півроку тому, щоб вона дивилася за його дитиною. Бізнесмен пообіцяв батькам дівчинки, що буде ставитися до неї, як до рідної.

Читайте: У Пакистані чоловік розстріляв сестер через відео з поцілунком

31 травня вона вирішила погодувати папуг, але, коли відкрила клітку, птахи полетіли. Сім’я вирішила покарати дівчинку за допомогою фізичного насильства і побила її до втрати свідомості.

Після цього вони відвезли дитину в лікарню, але 1 червня Зохра померла.

Медики зафіксували численні синці та гематоми на обличчі та тулубі дитини. У дівчинки виявили рани на стегнах, що може означати вчинення сексуального насильства над нею.

Лікарі сповістили поліцію про те, що трапилося. Двоє підозрюваних у побитті затримані.

Після поширення цієї історії в трендах Twitter з’явився хештег #JusticeforZohraShah (справедливість для Зохри Шах, – Ред.).

У Пакистані подібні випадки не рідкість. Найчастіше жертвами насильства виявляються жінки і діти. У 2018 році вагітну 24-річну співачку Симону Самун застрелили прямо на сцені за відмову виступати стоячи.

Джерело: gulfnews