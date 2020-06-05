У Тернополі покінчив життя самогубством чемпіон України з бодібілдингу.

Він працював тренером і продовжував тренуватися сам, брав участь в різних змаганнях.

Колеги кажуть, зробити останній крок хлопця змусили невдачі в особистому житті, недавно він розлучився з дівчиною.

Бодібілдера Любомира Шкодзінського знайшли у зашморзі, і за офіційною версією, він повісився.

Проблеми у житті спортсмена почалися десь півтора року тому. Він різко закинув спорт, перестав навіть з’являтися у залі, де працював тренером.

Чемпіонові довелося звернутися до психіатрів. І вийти з цього стану він так і не зміг.

– Відносно лікування можу сказати, що згідно закону України про психіатричну допомогу відомості є конфіденційними. Відносно вчинення спроби через повішання на території лікарні таке не відбувалося, – розповідає медичний директор Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Леся Косовська.

Хлопця вже поховали у Тернополі на міському кладовищі.

Через коронавірус на Одещині успішний фермер Володимир Сердюченко скоїв суїцид. 66-ти річний Володимир мав хорошу родину та займався землеробством.