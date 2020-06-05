Під Верховною Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу. Його оглядають медики.

Постраждалим виявився підприємець Юрій Ляшенко з Нової Каховки. На вигляд йому 50-55 років. Через вогонь шкіра на плечах і тулубі сильно почервоніла, але вкрай серйозно не пошкоджена. Він отримав опіки грудей і плечей.

Чоловік пояснив, що наважився на такий вчинок через безвихідь. Його родину нібито кілька разів грабували бандити разом з поліцією. Вони відібрали у сім’ї будинок, де він жив та працював. Там була майстерня і магазин.

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Чоловік неодноразово звертався до представників влади, зокрема і до вищих посадовців ДБР. Він навіть зустрічався з президентом, який йому пообіцяв відновити справедливість, проте пройшло сім місяців, але жодних результатів розслідування не дало.

За словами сина постраждалого, після звернень відкрили тільки кілька кримінальних проваджень.

Тим часом мітинг під Верховною Радою триває. Протестувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Сам очільник відомства вже виступив у парламенті, де відзвітував про розслідування справ щодо стрілянини у Броварах і зґвалтування у Кагарлику.