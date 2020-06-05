У Києві через повідомлення про мінування зачиняли станцію метро Майдан Незалежності та пересадку. Також не були доступними вхід та вихід на станцію.

Вибухотехніки перевірили станцію та не виявили там джерела небезпеки. Всі станції Київського метрополітену працюють у штатному режимі.

Увага! Станцію «Майдан Незалежності» і пересадку перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції працюють у звичайному режимі. pic.twitter.com/5FvoktHDZQ — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 5, 2020

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Псевдомінування

1 червня близько 14.00 у поліцію надійшло повідомлення про замінування мосту Метро у Києві.

Правоохоронці одразу відреагували на повідомлення та близько 15.20 уже виявили на мосту невідомого чоловіка з пакетом у руках, який погрожував підірвати шляхопровід. Чіткого мотиву у нього не було.

Поліція затримала чоловіка. Виявилося, що у нього не було вибухівки, у пакеті була звичайна земля. Пізніше стало відомо, що у чоловіка є проблеми з психікою.

3 червня Дніпровський районний суд Києва відправив “мінера” ​​мосту Метро Віталія Ткаленка на два місяці за ґрати з правом внесення застави 315 тис. грн.