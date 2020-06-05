PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Станція метро Майдан Незалежності працює у звичному режимі – вибухівки немає

У Києві через повідомлення про мінування зачиняли станцію метро Майдан Незалежності та пересадку. Також не були доступними вхід та вихід на станцію.

Вибухотехніки перевірили станцію та не виявили там джерела небезпеки. Всі станції Київського метрополітену працюють у штатному режимі.

Читайте: Уряд посилив відповідальність за “мінування”

Псевдомінування

1 червня близько 14.00 у поліцію надійшло повідомлення про замінування мосту Метро у Києві.

Правоохоронці одразу відреагували на повідомлення та близько 15.20 уже виявили на мосту невідомого чоловіка з пакетом у руках, який погрожував підірвати шляхопровід. Чіткого мотиву у нього не було.

Поліція затримала чоловіка. Виявилося, що у нього не було вибухівки, у пакеті була звичайна земля. Пізніше стало відомо, що у чоловіка є проблеми з психікою.

3 червня Дніпровський районний суд Києва відправив “мінера” ​​мосту Метро Віталія Ткаленка на два місяці за ґрати з правом внесення застави 315 тис. грн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка